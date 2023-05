Habeck wirft der FDP bei Heizungsgesetz "Wortbruch" vor

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat dem Koalitionspartner FDP im Streit um das Heizungsgesetz "Wortbruch" vorgeworfen. Eine Verabschiedung des Gesetzes bis zur parlamentarischen Sommerpause im Juli sei nun nicht mehr möglich. Zuvor war bekannt geworden, dass das Gesetz diese Woche noch nicht zur ersten Lesung in den Bundestag eingebracht wird. Die FDP drängt zu einer grundsätzlichen Überarbeitung des Gesetzes.

Habeck erklärte in Berlin, dass dieses Vorgehen aus seiner Sicht "ein Wortbruch" gegenüber der Vereinbarung darstelle, die die Ampel-Parteien nach dem Koalitionsausschuss getroffen hätte. Innerhalb der "gesetzlichen Logik" könne man bei Kritikpunkten an dem Heizungsgesetz, wie etwa beim Zeitplan, während der parlamentarischen Beratungen Lösungen finden, so Habeck. Dafür müsste das Gesetz aber zuerst ins Parlament eingebracht werden. Er habe aber den Eindruck, dass die FDP "kein Interesse" an Beratungen zu dem Gesetz im Bundestag habe, sondern sie verzögern wolle.

Die Vertreter der Koalitionsparteien aus SPD, Grüne und FDP hatten sich Ende März nach über 30-stündigen Beratungen auf einen Beschluss verständigt, in dem es auch um die Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes mit dem geplanten Heizungsaustausch ging. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf daraufhin am 19. April verabschiedet. Allerdings meldete Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner nach der Kabinettssitzung Bedenken im Hinblick auf Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit des Vorhabens an.

Habeck sieht Unterstützung von Scholz

Habeck verwies am Dienstag auf die Vereinbarung im Koalitionsausschuss, nach der man den Gesetzgebungsprozess "vor der parlamentarischen Sommerpause" abschließen werde. "Das wird jetzt mit der Verschiebung nicht mehr möglich sein. Ich nehme zur Kenntnis, dass die FDP sich nicht an das gegebene Wort hält", sagte Habeck. Auf die Frage nach der Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte Habeck, dass er sich nicht über mangelnde Unterstützung beklagen könne. Denn der Koalitionsausschuss sowie die Kabinettssitzung mit dem Beschluss zum Gebäudeenergiegesetz hätten beide unter Leitung des Kanzlers stattgefunden.

"Ich habe null Zweifel daran, dass Olaf Scholz dafür arbeitet, dass diese Beschlüsse auch umgesetzt werden, wie unter seiner Leitung gefasst. Aber das hat die FDP offensichtlich nicht beeindruckt", kritisierte Habeck das Vorgehen des Koalitionspartners.

