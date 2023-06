Habeck: Würden bei Sieg von CDU/CSU in Karlsruhe Boden unter Füßen verlieren

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat den Unionsparteien vorgeworfen, mit ihrer Klage beim Bundesverfassungsgericht wegen des Nachtragshaushalts 2021 die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands auf Spiel zu setzen. Eine erfolgreiche Klage in Karlsruhe würde Deutschland den Boden unter den Füßen wegziehen.

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt aktuell über die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung der Ampel-Parteien im Bundestag, Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro, die ursprünglich für die Bewältigung der Pandemie vorgesehen waren, als Mittel für den Energie- und Klimafonds umgewidmet zu haben. CDU und CSU halten dieses Vorgehen für verfassungswidrig, denn die Mittel würden als Sondervermögen klassifiziert und so nicht unter die Schuldenbremse fallen.

Habeck fürchtet massive Folgen für die Transformation in Deutschland, sollte das Verfassungsgericht diese Auffassung teilen. "Das in der Tat würde bedeuten, dass uns der Fußboden weggezogen wird, auf dem wir versuchen, die wirtschaftliche Situation in Deutschland zu stabilisieren", sagte Habeck im Bundestag während der Regierungsbefragung.

"Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart, hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden."

