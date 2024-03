Habeck zu mehrtägiger Reise in die USA

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist am Mittwoch zu einem mehrtägigen Besuch in die USA. Wie eine Sprecherin des Ministeriums bei einer Pressekonferenz ankündigte, besucht Habeck Washington, New York und Chicago. Auf der Agenda stehen bilaterale Gespräche mit seinen Amtskollegen zu wirtschafts-, energie- und handelspolitischen Themen sowie Treffen mit der Wirtschaft.

In New York will sich der deutsche Vizekanzler laut der Sprecherin mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres sowie den Wirtschaftsministerinnen und -ministern verschiedener US-Bundesstaaten beraten. "Neben den politischen Gesprächen wird er sich mit Unternehmerinnen und Unternehmern austauschen", kündigte sie an. "Es wird auf der Reise um aktuelle wirtschafts-, energie- und klimapolitische Fragen gehen, insbesondere im Lichte der aktuellen geopolitischen Krisen." Es gehe darum, die bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen langfristig zu stärken sowie die transatlantische Zusammenarbeit bei technologischen Zukunftsfragen voranzutreiben. Habeck wird den Angaben zufolge auf der Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

