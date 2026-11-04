Hacksaw Registered präsentierte Quartalsergebnisse
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Hacksaw Registered hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,75 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,49 SEK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 645,1 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 578,4 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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