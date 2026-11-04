Hacksaw Registered präsentierte Quartalsergebnisse

04.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 645,1 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 578,4 Millionen SEK in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,75 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,49 SEK je Aktie vermeldet.

Hacksaw Registered hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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