Händler müssen planen können: Verband fordert Wirtschaftsgipfel

BERLIN (dpa-AFX) - Der Handelsverband hat einen Wirtschaftsgipfel zur Erarbeitung von Öffnungskonzepten für den Handel gefordert. "Die Händler brauchen mehr Planbarkeit", sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstag). "Wir fordern deshalb einen Wirtschaftsgipfel, damit die Strategie der Politik nicht an den Realitäten in den Firmen vorbeigeht." Bei der Erstellung von Öffnungskonzepten für die Zeit nach dem Lockdown in der Corona-Pandemie müsse "die ganze Gesellschaft und insbesondere die Wirtschaft mitreden", forderte Genth.

Vorstellbar sei, dass die Geschäfte früher wieder öffneten und dafür die zugelassene Kundenzahl noch einmal deutlich gesenkt werde oder noch strengere Hygienepläne vorgelegt werden müssten. In jedem Fall brauche der Handel nun eine klare Öffnungsperspektive. "Die Händler können so nicht mehr weitermachen, sie brauchen ein Licht am Ende des Tunnels."/juc/DP/zb