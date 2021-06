Härtere Steuerregeln für Unternehmen: EU-Vertreter einigen sich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Große Unternehmen in der Europäischen Union müssen künftig offenlegen, wie viel Steuern sie in welchem Land zahlen. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich am Dienstagabend auf die Regeln für das sogenannte Country-by-Country-Reporting. Dies bestätigten Teilnehmer der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel./vsr/DP/men