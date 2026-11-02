Hainan Huluwa Pharmaceutical Group A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

02.11.26 06:35 Uhr

Hainan Huluwa Pharmaceutical Group A lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,38 Prozent auf 153,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 175,1 Millionen CNY gelegen.

Redaktion Finanzen.net