Hainan Jinpan Smart Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

14.10.26 06:35 Uhr

Hainan Jinpan Smart Technology A hat am 13.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 CNY gegenüber 0,480 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,04 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,55 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net