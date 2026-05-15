Haitai Confectionery and Foods: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Haitai Confectionery and Foods hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 253,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 284,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 157,73 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 158,97 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net