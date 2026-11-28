Hakken Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Hakken Capital hat am 26.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Hakken Capital ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Umsatzseitig standen 4,6 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hakken Capital 4,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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