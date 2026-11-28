Umsatzseitig standen 4,6 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hakken Capital 4,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Hakken Capital ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Hakken Capital hat am 26.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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