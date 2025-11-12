DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.243 +0,5%Euro1,1578 -0,1%Öl64,92 -0,4%Gold4.104 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow letztlich in Grün -- DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, DroneShield im Fokus
Top News
Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung
Kostenfresser bei hohem Strompreis: So viel kostet der Unterhalt eines E-Autos wirklich Kostenfresser bei hohem Strompreis: So viel kostet der Unterhalt eines E-Autos wirklich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

Halbe Million Hitzetote: UN-Aktionsplan soll Städte kühlen

12.11.25 05:55 Uhr

BELÉM (dpa-AFX) - Mit der Klimakrise kommen auch viel mehr tödliche Hitzewellen auf die Menschen rund um den Planeten zu. Schon jetzt gibt es jährlich eine halbe Million Todesopfer weltweit, berichtete die Chefin des UN-Umweltprogramms (UNEP), Inger Andersen, auf der Weltklimakonferenz in Belém.

Wer­bung

Zusammen mit Gastgeber Brasilien warb UNEP dort für die Initiative "Beat the Heat", die gerade armen Menschen im Alltag kühlere, erträglichere Temperaturen verschaffen will. Rund um den Globus haben sich schon 185 Städte angeschlossen, von Rio de Janeiro über Jakarta bis Nairobi.

Dabei geht es laut Andersen aber nicht um mehr Klimaanlagen, die den Ausstoß von Treibhausgasen erhöhen und viel kosten. Im Zentrum stehen nach ihren Worten vor allem nachhaltige und energiesparende Lösungen

- etwa intelligent gebaute Gebäude mit passiven Kühlungen oder die

Integration von Pflanzen und Bäumen ins städtische Umfeld.

Wer­bung

Andersen berichtete, dass bis 2050 die Zahl armer Stadtbewohner, die gefährliche Hitze ertragen müssen, um 700 Prozent steigen dürfte. Sie forderte: "Der Zugang zu Kühlung muss als unverzichtbarer Bestandteil der Infrastruktur betrachtet werden - neben Wasser, Energie und sanitären Einrichtungen. Denn: Kühlung rettet Leben und sichert den Betrieb von Wirtschaft, Schulen und Krankenhäusern."/toz/DP/zb