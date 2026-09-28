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Halbjahreszahlen

Südzucker-Aktie mit kräftigem Kurssprung: Ergebnisse zum zweiten Quartal überzeugen - Prognose erhöht

Südzucker-Aktie mit kräftigem Kurssprung: Ergebnisse zum zweiten Quartal überzeugen - Prognose erhöht

Südzucker hat im zweiten Geschäftsquartal operativ deutlich mehr verdient als im Vorjahr und seine Prognose erhöht.

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Südzucker AG (Suedzucker AG)
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Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte in den drei Monaten bis Ende August um gut 80 Prozent auf 168 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Mannheim mitteilte. Südzucker begründete dies vorwiegend mit höheren Preisen für Ethanol und gestiegenen Absatzmengen im Geschäftsfeld Spezialitäten.

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Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 hob das Unternehmen das untere Ende der Ergebnisprognose an und erwartet nun einen operativen Gewinn von 540 bis 680 Millionen Euro. Zuletzt war der Konzern von 480 bis 680 Millionen Euro ausgegangen im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Millionen Euro.

Zudem erhöhte der Konzern seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr erneut. Die Spanne für die Erlösprognose wurde an beiden Enden um 200 Millionen Euro auf 8,3 Milliarden bis 8,7 Milliarden Euro angehoben. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker 8,4 Milliarden Euro umgesetzt. Die von Bloomberg befragten Experten haben beim Umsatz bisher im Schnitt Erlöse von knapp 8,4 Milliarden Euro sowie einen operativen Gewinn von 602 Millionen Euro auf dem Zettel.

Im XETRA-Handel zieht die Südzucker-Aktie daraufhin um kräftige 6,91 Prozent auf 13,00 Euro an und führt mit weitem Abstand den SDAX an.

/mne/stk

MANNHEIM (dpa-AFX)

Bildquellen: ah

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Datum Rating Analyst
10.07.26 Südzucker Halten DZ BANK
29.06.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 Südzucker Halten DZ BANK
27.05.26 Südzucker Overweight Barclays Capital
22.05.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG

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