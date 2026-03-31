Halbjahrhundert

Apple feiert heute seinen 50. Geburtstag. Was als Garagenprojekt dreier Männer begann, ist zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt geworden.

• Apple wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet

• Ökosystem umfasst laut Apple mittlerweile über 2,5 Milliarden aktive Geräte weltweit

• CEO Tim Cook versprach bei einer Mitarbeiterversammlung im Februar 2026 eine Jubiläumsfeier



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Von der Garage zum Billionen-Konzern

Apple wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne in einer Garage im kalifornischen Los Altos gegründet. Wayne verkaufte seinen Anteil von 10 Prozent nur zwölf Tage später für 800 US-Dollar, eine Entscheidung, die heute als eine der teuersten Fehleinschätzungen der Wirtschaftsgeschichte gilt. Denn ein halbes Jahrhundert später bewegt sich Apples Börsenwert um die Marke von 4 Billionen US-Dollar.

Der Weg dorthin verlief alles andere als geradlinig. Ende der 1990er-Jahre stand das Unternehmen kurz vor der Insolvenz, bevor die Rückkehr von Steve Jobs und eine Reihe bahnbrechender Produkte die Wende brachten. Vom iPod im Jahr 2001 über das iPhone 2007 bis zum iPad 2010 schuf Apple nicht nur neue Produktkategorien, sondern veränderte grundlegend, wie Milliarden Menschen kommunizieren, arbeiten und Medien konsumieren. Wie Apple in seinem Quartalsbericht vom 29. Januar 2026 mitteilte, umfasst das Ökosystem mittlerweile über 2,5 Milliarden aktive Geräte weltweit.

Tim Cook und der Blick zurück

CEO Tim Cook, der das Unternehmen seit August 2011 als Nachfolger von Steve Jobs führt, hat sich im Vorfeld des Jubiläums ungewohnt nachdenklich gezeigt. Wie Bloomberg-Journalist Mark Gurman am 8. Februar 2026 berichtete, sagte Cook bei einer internen Mitarbeiterversammlung Anfang Februar 2026: Er sei in letzter Zeit ungewöhnlich nachdenklich gewesen, weil man daran gearbeitet habe, wie man diesen Moment markieren könne. Man sei alte Archive und Fotografien durchgegangen, habe sich die Produkte, die Services und die Menschen angesehen. Wenn man wirklich innehalte und über die letzten 50 Jahre nachdenke, dann singe das Herz. Cook versprach dabei ausdrücklich eine Feier.

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Apple sei normalerweise kein Unternehmen, das zurückblicke, räumte Cook laut Gurman ein. Die Mitarbeiter, die an der Jubiläumsplanung arbeiteten, hätten dafür einen neuen Muskel aufbauen müssen, da sich bei Apple normalerweise alles um die Frage drehe, was als Nächstes komme. Einen Präzedenzfall gibt es allerdings: Zum 30. Geburtstag des Mac im Jahr 2014 hatte Apple bereits eine öffentliche Kampagne mit Interviews der Unternehmensführung und einer speziellen Website gestaltet. Zum 40. Jubiläum im Jahr 2016 gab Apple bekannt, erstmals eine Milliarde aktive Geräte erreicht zu haben.

Ein Jubiläumsjahr mit Rekordzahlen

Apple geht mit beeindruckenden Geschäftszahlen in sein Jubiläumsjahr. Wie aus dem offiziellen Quartalsbericht hervorgeht, den Apple am 29. Januar 2026 veröffentlichte, erzielte der Konzern im ersten Geschäftsquartal 2026 (bis 27. Dezember 2025) einen Rekordumsatz von 143,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das iPhone trug mit 85,3 Milliarden US-Dollar den größten Anteil bei, ein Anstieg von 23 Prozent im Jahresvergleich. Der Gewinn je Aktie stieg um 19 Prozent auf 2,84 US-Dollar. CEO Tim Cook nannte die Nachfrage nach dem iPhone in der Telefonkonferenz mit Analysten am selben Tag schlicht "überwältigend".

Gleichzeitig deutete Cook bei der internen Versammlung auch die Zukunft der Unternehmensführung an. Er denke viel darüber nach, wer in fünf oder zehn Jahren die Entscheidungen treffe, so Cook. Ein halbes Jahrhundert nach der Gründung in einer kalifornischen Garage steht Apple somit nicht nur vor einem symbolischen Meilenstein, sondern auch vor der Frage, wer den Konzern in die nächsten Jahrzehnte führt.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.net