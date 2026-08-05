SK hynix plant Milliardeninvestitionen in neue Speicherfabriken - Aktie dennoch tiefer

Halbleiter-Investition

07.08.26 14:22 Uhr

Der Vorstand von SK hynix hat den Bau zweier neuer Fabriken beschlossen, die den Speicherbedarf der KI-Branche absichern sollen.

• Das Unternehmen sieht den nachhaltigen Nachfrageboom im Speicherchip-Markt als Folge eines grundlegenden Wandels hin zu KI-Anwendungen und plant, die Produktion entsprechend zu erweitern.

• Die Bauarbeiten für die Werke sind zeitlich auf 2027 bis 2031 geplant, mit Fokus auf die schnelle Realisierung und Integration in bestehende Infrastruktur.

• SK hynix investiert rund 54 Billionen Won in den Ausbau von zwei neuen KI-Speicherwerken in Yongin und Cheongju, um die Produktionskapazitäten deutlich zu erhöhen.

Zwei neue Werke sollen die Produktionsbasis für KI-Speicher deutlich vergrößern

Zeitplan reicht von der Grundsteinlegung bis zum Start der ersten Reinräume

Nachfrageentwicklung im Fokus

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Der südkoreanische Speicherchip-Spezialist SK hynix treibt den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für KI-Anwendungen drastisch voran. Der Vorstand gab am Freitag grünes Licht für eine Gesamtinvestition von rund 54 Billionen Won, die in zwei neue Werke in Yongin und Cheongju fließen soll. Das Unternehmen reagiert damit auf einen Nachfrageboom, der nach eigener Einschätzung keineswegs temporärer Natur ist, sondern einen nachhaltigen Strukturwandel der gesamten Branche markiert.

Zwei Standorte, ein Ziel: Mehr Kapazität für KI-Speicher

Wie aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht, entfallen 35,2 Billionen Won auf die Fabrik Yongin Y2 und 19,1 Billionen Won auf das Werk Cheongju M17. Bei Y2 handelt es sich um die zweite von insgesamt vier geplanten Anlagen im Halbleitercluster Yongin. Auf rund 1.130.000 Quadratmetern sollen dort DRAM sowie HBM-Speicher der nächsten Generation vom Band laufen. Der Spatenstich ist für Juli 2027 angesetzt, während der erste Reinraum im Juni 2029 den Betrieb aufnehmen soll. Die Investition wird gestaffelt bis Oktober 2031 getätigt und bildet die zweite Phase eines beschleunigten Ausbauplans für den Cluster.

Das Werk Cheongju M17 entsteht derweil auf einer Fläche von rund 680.000 Quadratmetern. Hier soll der Baubeginn im Februar 2027 erfolgen, gefolgt vom ersten Reinraum im Dezember 2028. Die Investitionsphase läuft laut Masterplan bis April 2031. Als klaren Standortvorteil hebt SK hynix die schnelle Realisierbarkeit des Projekts hervor: Die neue Fabrik kann direkt auf bestehende Flächen sowie die Strom- und Wasserinfrastruktur der bereits laufenden Cheongju-Werke M11, M12 und M15 zurückgreifen.

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Teil eines weitreichenden Masterplans

Mit dieser Entscheidung setzt SK hynix seine langfristige Investitionsstrategie konsequent um. Der übergeordnete Masterplan sieht vor, insgesamt 600 Billionen Won in den Halbleitercluster Yongin und weitere 100 Billionen Won in den Standort Cheongju zu pumpen. Parallel laufen bereits die Bauarbeiten für die erste Yongin-Fabrik Y1, deren erster Reinraum planmäßig im Februar 2027 eröffnen soll. Zuvor hatte das Management das Ziel ausgegeben, die Fertigstellung des gesamten Yongin-Clusters von ursprünglich 2045 auf 2033 vorzuziehen. Für die erste Phase der Strom- und Wasserinfrastruktur von Y2 vermeldete der Konzern bereits einen Fortschritt von 99 Prozent.

Begleitend zitiert die Mitteilung das Marktforschungsunternehmen Omdia, das für DRAM und NAND zwischen 2025 und 2030 von einer jährlichen Wachstumsrate von 19 Prozent ausgeht. SK hynix sieht darin keinen vorübergehenden Superzyklus, sondern einen fundamentalen Wandel, durch den Speicherchips zur zentralen Infrastruktur für KI-Anwendungen werden. Treiber im NAND-Segment seien vor allem Enterprise-SSDs durch den Vormarsch von KI-Diensten sowie Key-Value-Cache-Speicher für KI-Inferenz - ein Markt, der durch Agentic AI und Physical AI weiter an Dynamik gewinnen dürfte.

SK hynix-Aktie: Aktionärsrendite im Fokus

Wie Reuters unter Berufung auf eine behördliche Mitteilung berichtet, prüft SK hynix zudem weitere Schritte zur Steigerung der Aktionärsrendite. Konkrete Details hierzu sollen im dritten Quartal 2026 vorgelegt werden. Die Aktie von SK hynix ist seit Juli als Hinterlegungsschein an der NASDAQ gelistet, das Listing war mehrfach überzeichnet. Die Stammaktien werden weiterhin an der Korea Exchange gehandelt.

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Am Freitag deutet sich für die SK hynix ADRs an der NASDAQ ein Verlust an: Vorbörslich geht es zeitweise 0,88 Prozent auf 142,27 US-Dollar nach unten.

Im weiteren Jahresverlauf wird sich zeigen, wie die für das dritte Quartal 2026 angekündigten Maßnahmen zur Aktionärsrendite konkret aussehen. Zudem bleibt der Baufortschritt der ersten Yongin-Fabrik Y1 ein wichtiger Gradmesser dafür, ob der ehrgeizige Zeitplan für den gesamten Halbleitercluster eingehalten werden kann.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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