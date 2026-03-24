AIXTRON-Aktie im Höhenflug: Aixtron baut neues Werk in Malaysia
AIXTRON will ein neues Werk in Malaysia bauen. Damit will das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen das südostasiatische Ökosystem im Halbleiteranlagenbau für sich erschließen.
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Für das neue Werk sind 2026 und 2027 Investitionen von insgesamt rund 40 Millionen Euro vorgesehen. An dem neuen Standort in Penang sollen Montage, Testaktivitäten, Engineering-Unterstützung sowie lokale Einkaufskapazitäten aufgebaut werden. Der Produktionshochlauf soll schrittweise erfolgen - erste Auslieferungen von Anlagen aus dem neuen Werk plant AIXTRON für Ende 2027.
Die im Zusammenhang mit dem Produktionsaufbau erwarteten Anlaufkosten im Jahr 2026 haben den weiteren Angaben zufolge keine Auswirkungen auf die Prognose für das laufende Jahr. Die bestehenden europäischen Standorte in Herzogenrath und Cambridge (Großbritannien) sollen zentrale Entwicklungs- und Produktionsstandorte bleiben und durch den neuen Standort ergänzt werden.
Auf Tradegate legt die AIXTRON-Aktie nachbörslich mehr als sieben Prozent zu.
DOW JONES
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Bildquellen: SmartCaps, AIXTRON SE