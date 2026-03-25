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Halbleiteranlagenbau

AIXTRON-Aktie verliert: Halbleiterunternehmen baut neues Werk in Malaysia

26.03.26 09:14 Uhr
AIXTRON-Aktie von Asien-Offensive belastet | finanzen.net

AIXTRON will ein neues Werk in Malaysia bauen. Damit will das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen das südostasiatische Ökosystem im Halbleiteranlagenbau für sich erschließen.

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Für das neue Werk sind 2026 und 2027 Investitionen von insgesamt rund 40 Millionen Euro vorgesehen. An dem neuen Standort in Penang sollen Montage, Testaktivitäten, Engineering-Unterstützung sowie lokale Einkaufskapazitäten aufgebaut werden. Der Produktionshochlauf soll schrittweise erfolgen - erste Auslieferungen von Anlagen aus dem neuen Werk plant AIXTRON für Ende 2027.

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Die im Zusammenhang mit dem Produktionsaufbau erwarteten Anlaufkosten im Jahr 2026 haben den weiteren Angaben zufolge keine Auswirkungen auf die Prognose für das laufende Jahr. Die bestehenden europäischen Standorte in Herzogenrath und Cambridge (Großbritannien) sollen zentrale Entwicklungs- und Produktionsstandorte bleiben und durch den neuen Standort ergänzt werden.

Auf XETRA gibt die AIXTRON-Aktie zeitweise 1,70 Prozent auf 35,95 Euro ab.

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Bildquellen: SmartCaps, AIXTRON SE

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DatumRatingAnalyst
10:11AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
10:06AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
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23.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
20.01.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
13.01.2026AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

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