Halbleiterhersteller-Zahlen

ON Semiconductor-Aktie dennoch fester: Halbleiterhersteller mit Gewinneinbruch

10.02.26 15:39 Uhr
ON Semiconductor dennoch fester: Weniger verdient und erlöst - Erwartungen unterboten

Die Viertquartalszahlen von ON Semiconductor rückten am Montag nachbörslich in den Anlegerfokus. So fiel die Bilanz aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
52,70 EUR -2,12 EUR -3,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für ON Semiconductor ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinneinbruch zu Ende gegangen. Das EPS fiel von 0,88 US-Dollar auf 0,45 US-Dollar. Damit verdiente der Halbleiterhersteller weniger als Analysten erwartet hatten: Die Schätzungen hatten sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,624 US-Dollar belaufen.

Wer­bung

Der Umsatz sank unterdessen von 1,72 Milliarden US-Dollar auf 1,53 Milliarden US-Dollar und erreichte damit die Analystenerwartungen von 1,53 Milliarden US-Dollar.

Im Gesamtgeschäftsjahr lag der Gewinn je Aktie unterdessen bei 0,29 US-Dollar nach 3,63 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 2,33 US-Dollar. Der Umsatz fiel von 7,08 Milliarden US-Dollar auf 6,00 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartungen: 6,00 Milliarden US-Dollar).

Die ON Semiconductor-Aktie zeigt sich am Dienstag an der NASDAQ zeitweise 2,98 Prozent höher bei 67,04 Dollar.

Redaktion finanzen.net

