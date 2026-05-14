DAX24.053 -1,7%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 +1,7%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.230 -0,4%Euro1,1636 -0,3%Öl109,1 +3,2%Gold4.561 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Plug Power A1JA81 Micron Technology 869020 Amazon 906866 RENK RENK73 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost letztlich in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- NEL, SK hynix, Samsung, Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace im Fokus
Top News
Aktien von Samsung und SK hynix klar im Minus - Gipfel von Trump und Xi ohne Durchbrüche Aktien von Samsung und SK hynix klar im Minus - Gipfel von Trump und Xi ohne Durchbrüche
VW-Aktie im Minus: Keine Werksschließungen laut IG Metall und Betriebsrat VW-Aktie im Minus: Keine Werksschließungen laut IG Metall und Betriebsrat
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Halbleiterrally pausiert

Applied Materials-Aktie trotz starker Zahlen schwächer: Gewinnmitnahmen belasten und ziehen Branche mit runter

15.05.26 11:51 Uhr
Applied Materials belastet Chipsektor: Aktie gibt trotz überzeugender Zahlen nach | finanzen.net

Drohende Gewinnmitnahmen bei Applied Materials trotz guter Geschäftszahlen haben am Freitag den gesamten Halbleitersektor unter Druck gesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
51,52 EUR -2,94 EUR -5,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
370,55 EUR -11,45 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.302,40 EUR -59,20 EUR -4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
64,87 EUR -2,66 EUR -3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
90,35 EUR -2,90 EUR -3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beobachter gehen aber davon aus, dass die maßgeblich vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) angetriebene Rally nach einer Pause weitergehen könnte.

Am Donnerstag nach US-Börsenschluss hatte der Chipindustrie-Ausrüster Applied Materials mit seinen Quartalsresultaten positiv überrascht. Auch die Ziele für das laufende Quartal liegen über den Markterwartungen. Viele Experten reagierten darauf mit einer weiteren Anhebung ihrer Kursziele für die Aktien. James Schneider von der US-Investmentbank Goldman Sachs lobte, Applied Materials habe die bereits hohen Erwartungen zum Jahresauftakt noch übertroffen. Er erwartet, dass der Aktienkurs weiter steigen sollte.

Dennoch zeichnet sich am Freitag in New York für Applied Materials zunächst ein Kursrückgang um 3,07 Prozent auf 427,05 US-Dollar ab. Im gestrigen Handelsverlauf hatten die Aktien noch das jüngst erreichte Rekordhoch von 448,45 Dollar eingestellt und letztlich ihr Plus seit Jahresbeginn auf gut 71 Prozent nach oben geschraubt. Die Papiere im Tech-Auswahlindex NASDAQ 100, die in diesem Zeitraum noch mehr zugelegt haben, kommen allesamt ebenfalls aus dem Halbleitersektor - ganz vorne liegt der Branchenveteran Intel, dessen Aktienkurs sich mehr als verdreifacht hat.

Deutsche Branchenwerte im Abwärtssog

Am deutschen Markt zog Applied Materials vor dem Wochenende die am besten gelaufenen Branchenwerte besonders in Mitleidenschaft. Im DAX büßten Infineon, die für 2026 eine ähnlich starke Kursbilanz wie Applied Materials vorweisen können, 5,2 Prozent ein. Die gut gelaufenen Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy, der ebenfalls als KI-Profiteur gilt, verbilligten sich um 4,3 Prozent.

Im MDAX führte der Applied-Branchenkollege AIXTRON SE mit einem Tagesminus von 6,9 Prozent die Verliererliste an - die Papiere sind aber immer noch fast dreimal soviel wert wie zum Jahreswechsel. SUSS MicroTec SE lag mit minus 3,8 Prozent im SDAX weit hinten, weist für 2026 aber mehr als eine Kursverdoppelung aus.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 zählte der Subindex der Technologiewerte am Freitag zu den größten Verlierern, seit Jahresbeginn aber weiter zu den Besten. Der Chipausrüster ASML gehörte mit minus 4,4 Prozent zu den schwächsten Werten im EuroStoxx 50, behauptete für 2026 aber einen Kursgewinn von 42 Prozent. Ähnlich divergierende Kursentwicklungen kann der Infineon-Konkurrenten STMicroelectronics im französischen CAC 40 vorweisen.

/gl/ag/stk

NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08:01Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
07.05.2026Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:01Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
07.05.2026Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
06.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen