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Halbleitersektor im Fokus

AMD-Aktie hebt nach kräftigem Umsatz- und Gewinnsprung zweistellig ab

06.05.26 08:45 Uhr
AMD-Aktie an der NASDAQ in Grün: Deutlich mehr verdient | finanzen.net

Der Halbleitersektor steht bereits seit geraumer Zeit im Anlegerfokus. Entsprechend gespannt hatten Anleger auf die AMD-Zahlen gewartet, die am Dienstag nachbörslich bekannt wurden.

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat der Halbleiterriese AMD einen deutlichen Gewinnsprung erzielt. Das Ergebnis je Aktie zog von 0,44 US-Dollar vor Jahresfrist auf 0,84 US-Dollar je Anteilsschein an und unterbot damit die Analystenschätzungen, die bei 1,28 US-Dollar gelegen hatten.

Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und kletterte von 7,44 Milliarden US-Dollar auf 10,25 Milliarden US-Dollar. Damit erwirtschaftete AMD mehr, als am Markt erwartet worden war - Analysten hatten Erlöse von 9,88 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Barclays hebt Ziel für AMD auf 500 Dollar - 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD nach Quartalszahlen deutlich angehoben von 300 auf 500 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern nutze alle günstigen Trends im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und habe seine Prognose für den adressierbaren Markt im Bereich Server-Hauptprozessoren (CPU) bis zum Jahr 2030 verdoppelt, da CPU-Workloads in agentenbasierten KI-Anwendungen an Bedeutung gewännen, schrieb Tom O'Malley in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Kurzfristig scheine das beschleunigte Wachstum eher durch Stückzahlen als durch die Durchschnittspreise angetrieben zu werden. Doch er sehe auch einen gewissen Spielraum für Preiserhöhungen, angesichts einiger Maßnahmen, die in anderen Märkten mit Lieferengpässen zu beobachten seien.

Bernstein hebt AMD auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 525 Dollar

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD von 265 fast verdoppelt auf 525 US-Dollar und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Er sei bei AMD stets eher ein Spätzünder gewesen, gestand Analyst Stacy Rasgon am Mittwoch nach dem sehr starken Quartalbericht ein. Er sei kontinuierlich überrascht worden - nicht nur durch die geschäftliche Stärke des Halbleiterkonzerns, sondern auch durch die der Aktie. Seine Empfehlung fühle sich spät an, seine Analyse ergebe aber für 2027 ein Ergebnis je Aktie von mehr als 14 Dollar und 2028 könnten es bis zu 20 Dollar werden, wenn der KI-Boom sich fortsetze. Trotz der Risiken auf aktuellem Niveau habe dies ausgereicht, ihn zum "Outperform" zu überreden.

Die AMD-Aktie zeigte sich nachbörslich an der NASDAQ bei 414,00 US-Dollar und damit 16,53 Prozent höher.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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