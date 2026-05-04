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Halbleitersektor im Fokus

AMD-Aktie steigt nach kräftigem Umsatz- und Gewinnsprung an

05.05.26 22:23 Uhr
AMD-Aktie an der NASDAQ in Grün: Deutlich mehr verdient | finanzen.net

Der Halbleitersektor steht bereits seit geraumer Zeit im Anlegerfokus. Entsprechend gespannt hatten Anleger auf die AMD-Zahlen gewartet, die am Dienstag nachbörslich bekannt wurden.

Werte in diesem Artikel
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
304,00 EUR 10,30 EUR 3,51%
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Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat der Halbleiterriese AMD einen deutlichen Gewinnsprung erzielt. Das Ergebnis je Aktie zog von 0,44 US-Dollar vor Jahresfrist auf 0,84 US-Dollar je Anteilsschein an und unterbot damit die Analystenschätzungen, die bei 1,28 US-Dollar gelegen hatten.

Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und kletterte von 7,44 Milliarden US-Dollar auf 10,25 Milliarden US-Dollar. Damit erwirtschaftete AMD mehr, als am Markt erwartet worden war - Analysten hatten Erlöse von 9,88 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die AMD-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ bei 366,03 US-Dollar und damit 3,03 Prozent höher.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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