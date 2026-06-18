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ASML-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen - Infineon-Aktie stemmt sich gegen den Trend

19.06.26 11:07 Uhr
ASML-Aktie unter Druck - Infineon-Aktie hält den Chipsektor auf Kurs | finanzen.net

Nach der spektakulären Rally der vergangenen Monate zeigen sich Chipwerte zum Wochenschluss trotz Gegenwindfaktoren uneinheitlich.

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Nach ihrem enorm guten Lauf kommt es bei Chipwerten am Freitag nicht wie befürchtet zu Gewinnmitnahmen. Der US-Branchenindex SOX ist im Juni bis dato um 12 Prozent gestiegen. Im laufenden Jahr hat er sich mehr als verdoppelt. Einige Einzelwerte liegen freilich noch besser im Rennen.

Für Aufmerksamkeit sorgte eine Warnung der US-Regierung an den Anlagenbauer ASML NV, dass eines seiner Systeme für Extrem-Ultraviolett-Lithografie (EUV) in China im Einsatz sein könnte. Die Niederländer erklärten prompt, dass sie weder die Anlagen noch Zubehör ins Reich der Mitte exportiert hätten.

ASML-Aktien kommen am Freitag an der Börse in Amsterdam zeitweise um 1,97 Prozent auf 1.643 Euro zurück, nachdem sie tags zuvor einen neuerlichen Rekord erreicht hatten. Dabei hatten sie ihr Plus für 2026 auf 83 Prozent ausgebaut. Auch STMicroelectronics tendierten hingegen fester und legen in Paris zeitweise 0,28 Prozent auf 68,10 Euro nach. Infineon stemmt sich unterdessen gegen den Trend und legen auf XETRA zeitweise 1,49 Prozent auf 83,23 Euro zu.

Deutlich besser halten sich derweil SUSS MicroTec, die rund neun Prozent zulegen. Ihnen half eine Kurszielerhöhung von Berenberg. Trotz der Rally habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany. Suss haben 2026 in der Spitze 166 Prozent gewonnen und erst am Vortag ebenfalls einen Rekord erreicht.

FRANKFURT/PARIS/ NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, 360b / Shutterstock.com

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