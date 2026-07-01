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Halbleiterwerk

Infineon-Aktie fester: Halbeiterhersteller eröffnet neues Halbleiterwerk in Dresden

aktualisiert 02.07.26 16:33 Uhr
Milliardenprojekt vollendet: Infineon eröffnet Europas modernste Chipfabrik - Aktie fester | finanzen.net

Der deutsche Chiphersteller Infineon hat eine neue Produktionsstätte in Dresden eröffnet, die für rund fünf Milliarden Euro entstanden ist.

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Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens, wie Vorstandschef Jochen Hanebeck am Donnerstag sagte. Mit der "Smart Power Fab" soll sich die Kapazität am Standort verdoppeln. Die Fabrik schafft etwa 1.000 neue Arbeitsplätze.

Die Inbetriebnahme sei ein Meilenstein für Dresden, Deutschland und ein technologisch souveränes Europa, stellte Hanebeck heraus. Hier entstünden künftig Produkte für die KI-Revolution.

Bau im Rekordtempo vorzeitig fertig gestellt

Seit dem Spatenstich Anfang Mai 2023 vergingen drei Jahre bis zur Fertigstellung. Das Werk geht drei Monate früher als geplant in Betrieb. Infineon will hier Leistungshalbleiter herstellen, die unter anderem für Elektroautos, erneuerbare Energien, Rechenzentren und Industrieanlagen gebraucht werden. Die Chips entstehen auf 300-Millimeter-Wafern.

"Wir wollen alle Europa als Halbleiter-Hub stärken", sagte Hanebeck. Dazu brauche man mehr Tempo und weniger Bürokratie. "Mit leistungsfähigen Unternehmen und mehr als 80.000 Beschäftigten ist Dresden die Herzkammer der europäischen Halbleiterindustrie." Infolge der Ansiedlung des taiwanischen Chipriesen TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) und der Produktionserweiterungen bei Infineon und GLOBALFOUNDRIES soll die Beschäftigtenzahl bis 2040 auf rund 100.000 wachsen.

Die Infineon-Aktie steigt auf XETRA zeitweise 0,63 Prozent auf 78,39 Euro.

DRESDEN (dpa-AFX)

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, 360b / Shutterstock.com

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