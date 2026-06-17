Intel, Micron, SK hynix, Infineon & Co. gefragt: Trump-Signal und BE Semiconductor treiben Chip-Aktien an
Doppelter Impuls für Halbleiterwerte: Neben Trumps klaren Signalen für den US-Chipmarkt sorgt eine angehobene Prognose von BE Semiconductor für Euphorie.
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Als Gründe nannten Marktteilnehmer unter anderem einen positiven Tweet von US-Präsident Donald Trump zum Engagement der USA bei Intel.
Trump verwies außerdem auf eine Vereinbarung zwischen Apple und Intel zur Entwicklung und Herstellung von Chips in den Vereinigten Staaten. Hinzu kommt am Donnerstag eine Anhebung der Prognose des niederländischen Chipherstellers BE Semiconductor aufgrund starker KI-Nachfrage.
Chipwerte mit auffälligem Plus auf Tradegate waren Intel mit 6,09 Prozent auf 111,78 Euro und Micron mit 3,91 Prozent auf 942,70 Euro. SK hynix sprangen in Seoul um 6,51 Prozent auf 2.685.000 Won hoch. BE Semiconductor verteuern sich an der Euronext in Amsterdam um 0,13 Prozent auf 310,50 Euro, Infineon im Tradegate-Handel um 5,21 Prozent auf 80,12 Euro.
Der US-Halbleiter-Branchenindex SOX hatte am Vorabend bereits gegen den schwächeren NASDAQ-Trend angezogen.
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FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL/AMSTERDAM (dpa-AFX)
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