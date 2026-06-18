Rally bei Chip-Aktien: Diese Faktoren beflügeln Intel, Infineon und weitere Halbleiterwerte
Doppelter Impuls für Halbleiterwerte: Neben Trumps klaren Signalen für den US-Chipmarkt sorgt eine angehobene Prognose von BE Semiconductor für Euphorie.
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Für die Aktien von Halbleiterherstellern ist es am Donnerstag entgegen der insgesamt eher trägen Aktienmärkte merklich nach oben gegangen. Als Gründe nannten Marktteilnehmer angehobene Jahresziele des Chipindustrie-Zulieferers BE Semiconductor sowie einen positiven Tweet von US-Präsident Donald Trump zum Engagement der USA bei Intel Chipwerte mit auffälligem Plus im NASDAQ-Handel waren Intel mit 10,64 Prozent auf 133,99 US-Dollar und Micron mit 8,70 Prozent auf 1.133m99 US-Dollar. SK hynix sprangen in Seoul um 6,51 Prozent auf 2.685.000 Won hoch. BE Semiconductor verteuerten sich an der Euronext in Amsterdam um 2,48 Prozent auf 317,80 Euro, Infineon im XETRA-Handel um 6,42 Prozent auf 82,01 Euro.
Trump forderte auf seiner Social-Media-Plattform "Truth Social", dass die Halbleiter-Industrie wieder in die USA zurückkehren solle und verwies auf eine Vereinbarung zwischen Apple und Intel. Demnach hätten sich beide Unternehmen darauf geeinigt, dass Apple seine Chips künftig bei Intel in den USA fertigen lasse. Damit würde sich der US-Halbleiterkonzern eine stetige Nachfrage eines der weltgrößten Elektronikkonzerne sichern.
Die US-Regierung verstärkt derzeit ihre Bemühungen, die heimischen Lieferketten für kritische Mineralien und Halbleiter abzusichern. Dazu gehört auch der Erwerb von Unternehmensanteilen, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Im Vorjahr hatten sich die USA mit zehn Prozent an Intel beteiligt und Investitionen von rund zehn Milliarden Dollar in den Bau und die Erweiterung von US-Fabriken angekündigt.
Der niederländische Halbleiterindustrie-Ausrüster BE Semiconductor erhöhte seine langfristigen Ziele für Umsatz und Profitabilität. Das Unternehmen begründete diesen Schritt mit einer verbesserten Auftragsdynamik im Zuge des KI-Booms sowie einer stärkeren Nachfrage in den Bereichen Rechenzentren und Photonik-Anwendungen. Die Aktien verteuerten sich um 0,7 Prozent, sind im laufenden Jahr aber bereits um 133 Prozent nach oben geschossen.
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FRANKFURT/NEW YORK/SEOUL/AMSTERDAM (dpa-AFX)
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