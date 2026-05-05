Halbleiterzahlen

Infineon hebt angesichts einer "sehr dynamischen" Nachfrage die Wachstums- und Margenerwartung für das laufende Geschäftsjahr an.

Der Halbleiterkonzern aus dem Großraum München peilt für 2025/26 laut Mitteilung nunmehr bei einem deutlich steigenden Umsatz eine Segmentergebnismarge von rund 20 Prozent an statt wie bisher eine Marge im hohen Zehnerbereich bei moderatem Wachstum.

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"Im zweiten Halbjahr werden wir stärker als bislang erwartet wachsen, ein breiterer Aufschwung vieler Endmärkte ist in Sicht", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck bei Vorlage der Zweitquartalszahlen. Neben dem KI-Boom gewinne der Ausbau der Energieinfrastruktur an Fahrt, auch im Automotive-Geschäft verzeichne man bei softwaredefinierten Fahrzeugen eine positive Entwicklung.

Im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 konnte der Chipkonzern bei einem Umsatzanstieg von 4 Prozent zum Vorquartal auf 3,8 Milliarden Euro das Segmentergebnis bei 653 (Vorjahr: 655) Millionen Euro fast konstant halten. Die wichtige Segmentergebnismarge stieg um 40 Basispunkte auf 17,1 Prozent. Der Markt hatte bei der Marge mit etwas mehr gerechnet - nämlich 17,7 Prozent. Die Einnahmen verbesserten sich zum Vorquartal in drei von vier Segmenten.

Im dritten Quartal rechnet Infineon mit etwa 4,1 Milliarden Euro Umsatz. Im Quartalsvergleich dürfte das Wachstum in allen Segmenten abseits von Automotive deutlich ausfallen. Letzteres dürfte ein leichtes Wachstum verzeichnen.

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Die Infineon-Aktie zeigt sich vorbörslich auf Tradegate rund 0,3 Prozent höher.

DOW JONES