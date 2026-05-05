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Halbleiterzahlen

Infineon-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen: Chipkonzern hebt wegen des KI-Booms die Jahresprognose an

06.05.26 09:28 Uhr
KI-Hype erreicht Infineon: Konzern peilt deutlich höhere Marge an - Aktie im Minus | finanzen.net

Infineon hebt angesichts einer "sehr dynamischen" Nachfrage die Wachstums- und Margenerwartung für das laufende Geschäftsjahr an.

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Der Halbleiterkonzern aus dem Großraum München peilt für 2025/26 laut Mitteilung nunmehr bei einem deutlich steigenden Umsatz eine Segmentergebnismarge von rund 20 Prozent an statt wie bisher eine Marge im hohen Zehnerbereich bei moderatem Wachstum.

"Im zweiten Halbjahr werden wir stärker als bislang erwartet wachsen, ein breiterer Aufschwung vieler Endmärkte ist in Sicht", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck bei Vorlage der Zweitquartalszahlen. Neben dem KI-Boom gewinne der Ausbau der Energieinfrastruktur an Fahrt, auch im Automotive-Geschäft verzeichne man bei softwaredefinierten Fahrzeugen eine positive Entwicklung.

Im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 konnte der Chipkonzern bei einem Umsatzanstieg von 4 Prozent zum Vorquartal auf 3,8 Milliarden Euro das Segmentergebnis bei 653 (Vorjahr: 655) Millionen Euro fast konstant halten. Die wichtige Segmentergebnismarge stieg um 40 Basispunkte auf 17,1 Prozent. Der Markt hatte bei der Marge mit etwas mehr gerechnet - nämlich 17,7 Prozent. Die Einnahmen verbesserten sich zum Vorquartal in drei von vier Segmenten.

Im dritten Quartal rechnet Infineon mit etwa 4,1 Milliarden Euro Umsatz. Im Quartalsvergleich dürfte das Wachstum in allen Segmenten abseits von Automotive deutlich ausfallen. Letzteres dürfte ein leichtes Wachstum verzeichnen.

Luft raus bei Infineon nach Rally und Erhöhung der Prognose

Gewinnmitnahmen drücken zur Wochenmitte die Papiere von Infineon nach unten. Eine vom Chiphersteller erhöhte Prognose gab der steilen Kursrally der vergangenen Wochen keinen neuen Schub mehr und auch starke Quartalszahlen von AMD halfen nicht.

JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande bezeichnete die Anhebung der Ziele von Infineon als robust, angetrieben von stärkeren Volumina und höheren Preisen.

Allein seit Anfang April haben Infineon-Aktien um fast 60 Prozent zugelegt. Nun geben sie im XETRA-Handel um 1,79 Prozent auf 59,42 Euro nach. Künstliche Intelligenz (KI) bleibt derweil im Chipsektor der zentrale Treiber.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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