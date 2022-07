GlaxoSmithKline-Aktie: GSK-Aktionäre heben Daumen für Ausgliederung von Consumer-Health-Geschäft

Der Handel mit Haleon-Aktien an der Londoner Börse werde voraussichtlich am 18. Juli beginnen, teilte der britische Pharmakonzern mit. Zudem werde die Notierung von US-Hinterlegungsscheinen, sogenannten American Depository Shares, von Haleon an der New Yorker Börse beantragt.

Das Unternehmen wurde im Juli 2019 von GSK und dem US-Pharmariesen Pfizer gegründet, die ihre Consumer-Healthcare-Geschäfte in einem neuen Joint Venture zusammenlegten, an dem GSK 68 Prozent und Pfizer 32 Prozent hält. GSK hatte im Juni 2021 bekannt gegeben, den Geschäftsbereich abspalten und als unabhängiges Unternehmen an die Börse bringen zu wollen.

Nach Abschluss der Ausgliederung und Börsennotierung wird der britische Konzern noch 13,6 Prozent an Haleon halten, während Pfizer seinen Anteil von 32 Prozent zunächst behält. Der US-Konzern hat jedoch bereits signalisiert, dass er plant, seine Beteiligung "auf disziplinierte Weise" zu veräußern und den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Haleon, zu dem bekannte Marken wie Sensodyne und Voltaren gehören, strebt mittelfristig ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent bei konstanten Wechselkursen an.

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf GlaxoSmithKline plc (GSK) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GlaxoSmithKline plc (GSK) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GlaxoSmithKline plc (GSK)

Bildquellen: BEN STANSALL/AFP/Getty Images