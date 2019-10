Halle-Attentäter gesteht antisemitisches und rechtsextremes Motiv

Karlsruhe (Reuters) - Der mutmaßliche Attentäter von Halle hat den Ermittlern zufolge ein Geständnis abgelegt.

Der 27-Jährige habe nicht nur die Tat eingeräumt, sondern auch ein antisemitisches und rechtsextremistisches Motiv bestätigt, teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag mit. Stephan B. war am Donnerstagabend dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt worden, der einen Haftbefehl erließ. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm zweifachen Mord sowie Mordversuch in neun Fällen vor.

Die Karlsruher Ermittler gaben noch weitere Details des Anschlags auf die Synagoge in Halle bekannt. Demnach tötete Stephan B. die beiden Opfer am Mittwoch durch mehrfache Schüsse, die er in zeitlichem Abstand abgab. Nachdem es ihm nicht gelungen sei, die Tür der Synagoge aufzusprengen, habe er eine Frau erschossen, die zufällig vorbeigekommen sei und ihn angesprochen habe. Als die 40-Jährige am Boden gelegen habe, habe er erneut auf sie geschossen. Sie erlag ihren Verletzungen. Auch auf das zweite Todesopfer, ein Mann in einem Dönerimbiss, schoss er den Angaben zufolge mehrfach mit verschiedenen Waffen. Nachdem der Mann bereits verletzt und zusammengekauert in einer Nische des Ladens gelegen habe, habe Stephan B. nach ihm gesucht und ihn mit einer Waffe erschossen, die er zuvor aus seinem Mietwagen geholt habe.

Stephan B. habe auf weitere neun Personen geschossen, die nur deshalb unverletzt geblieben seien, weil seine Waffe Ladehemmung gehabt oder er seine Opfer verfehlt habe, erläuterten die Ermittler weiter. Nach neuen Erkenntnissen feuerte er auch auf zwei zufällig vorbeikommende Handwerker sowie einen Passanten vor dem Dönerimbiss, die er jedoch verfehlte. Auch auf seiner Flucht, bei der er das Auto wechselte, habe er auf zwei Personen und die ihn verfolgenden Polizisten geschossen. Bereits auf dem Gelände der Synagoge habe er auf einen Mann geschossen, der ihn angesprochen habe. Nur dank einer Ladehemmung der Waffe, habe der Mann in seinen Kleinwagen fliehen können.