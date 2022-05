Haller soll Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur werden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Beirat bei der Bundesnetzagentur schlägt der Bundesregierung Barbie Kornelia Haller als neue Vizepräsidentin der Behörde vor. Das gab der Beirat in einer Pressemitteilung bekannt. Haller würde auf Peter Franke folgen, der den Energie- und Postbereich in der Behörde verantwortete, und solle in ihrem neuen Amt den seit März 2022 amtierenden Präsidenten Klaus Müller unterstützen.

Der Beiratsvorsitzende, Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) erklärte, Haller sei "eine erfahrene Energieexpertin mit einer profunden Kenntnis der Bundesnetzagentur". Sie bringe "alles mit, um die anstehenden Herausforderungen insbesondere im Energiebereich bewältigen zu helfen".

Haller ist den Angaben zufolge Diplom-Volkswirtin und seit 2004 in der Bundesnetzagentur im Energiebereich beschäftigt. Sie leitete demnach elf Jahre das Referat "Wirtschaftliche Grundsatzfragen der Energieregulierung". Seit Mai 2018 ist sie Vorsitzende der Beschlusskammer 7 "Gasnetzzugang". Laut Gesetz werden die Präsidiumsmitglieder der Netzagentur auf Vorschlag des Beirates von der Bundesregierung benannt und dann von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannt.

