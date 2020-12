Halo Labs-Aktie aktuell: Halo Labs mit Kursplus

Das Papier von Halo Labs legte zuletzt zu und stieg im Stuttgart-Handel um 2,6 Prozent auf 0,036 EUR. Die Halo Labs-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,037 EUR aus. Mit einem Wert von 0,037 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.055 Halo Labs-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,228 EUR erreichte der Titel am 06.01.2020 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Bei 0,020 EUR fiel das Papier am 28.10.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Die Halo Labs Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA4063721027 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Halo Labs Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com