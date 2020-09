Halo Labs-Aktie aktuell: Halo Labs tendiert auf rotem Terrain

Die Halo Labs-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 0,049 EUR. Die Abwärtsbewegung der Halo Labs-Aktie ging bis auf 0,049 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,052 EUR. Der Tagesumsatz der Halo Labs-Aktie belief sich zuletzt auf 996.073 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2019 auf bis zu 0,298 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2020 bei 0,048 EUR.

Die Halo Labs Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA4063721027 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Halo Labs Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

