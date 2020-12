Halo Labs-Aktie aktuell: Halo Labs zeigt sich fester

Die Halo Labs-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 0,037 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Halo Labs-Aktie bei 0,037 EUR. Bei 0,034 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Halo Labs-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.000 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 0,228 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2020). In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,019 EUR. Dieser Wert wurde am 29.10.2020 erreicht.

Die Halo Labs Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA4063721027 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Halo Labs Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

