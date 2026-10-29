DAX 26.062 +1,4%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,69 -0,1%Nas 26.156 -1,5%Bitcoin 72.084 -1,0%Euro 1,1131 -0,2%Öl 113,8 -1,3%Gold 4.022 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktie unter die Lupe

Halten-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Halten-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

DZ BANK hat die Beiersdorf-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
80.44 EUR 0.16 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Beiersdorf von 74 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Derma-Marken und die Luxusmarke La Prairie hätten im dritten Quartal für eine positive Überraschung gesorgt, während der Umsatz mit Nivea wie erwartet geschrumpft sei, schrieb Thomas Maul am Donnerstag. Engpässe bei der Verfügbarkeit von Halbleitern hätten in der Klebstoffsparte Tesa für ein unerwartet schwaches Electronics-Geschäft gesorgt. Für einen Kursanstieg der Aktie brauche es weitere Hinweise, aus denen sich das Nivea-Erholungspotenzial ableiten lasse.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:20 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 81,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.510 Beiersdorf-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 11,8 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Aktuelle Beiersdorf Aktie News

Werbung

Beiersdorf Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:36 Beiersdorf Halten DZ BANK
28.10.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
28.10.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
28.10.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.