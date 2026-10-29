Halten-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Aktie unter die Lupe

29.10.26 14:37 Uhr

DZ BANK hat die Beiersdorf-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Beiersdorf von 74 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Derma-Marken und die Luxusmarke La Prairie hätten im dritten Quartal für eine positive Überraschung gesorgt, während der Umsatz mit Nivea wie erwartet geschrumpft sei, schrieb Thomas Maul am Donnerstag. Engpässe bei der Verfügbarkeit von Halbleitern hätten in der Klebstoffsparte Tesa für ein unerwartet schwaches Electronics-Geschäft gesorgt. Für einen Kursanstieg der Aktie brauche es weitere Hinweise, aus denen sich das Nivea-Erholungspotenzial ableiten lasse.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:20 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 81,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.510 Beiersdorf-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 11,8 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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