Halten-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Aktie unter der Lupe

12.11.26 13:19 Uhr

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch DZ BANK liegen vor.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen beim fairen Aktienwert von 73 Euro auf "Halten" belassen. Sondereinflu?sse durch Wertminderungen bei der Sportwagentochter und im China-Geschäft hätten das Ergebnis belastet, schrieb Michael Punzet am Donnerstag in seinem Rückblick auf die Zahlen des dritten Quartals. Die Perspektive einer nachhaltigen Margenerholung bleibe bis zum vollumfänglichen Greifen der Sparmaßnahmen auch 2027 noch stark eingeschränkt. Der anziehende Verkauf reiner Elektrofahrzeuge verschärfe schließlich den Margendruck.

Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 13:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 68,90 EUR abwärts. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.452 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 29,0 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.