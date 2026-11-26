Halvers Kapitalmarkt-Monitor

2026 haben die Aktienmärkte weit über den Tellerrand der bekannten Risiken hinweggeschaut. 2027 wird wohl weniger Festmahl und mehr Hausmannskost serviert. Wie sehen die marktbestimmenden Zutaten für das kommende Jahr aus und was heißt das für die Anlageklassen?

Konjunktur: Die Welt verliert das Energie-Handicap

Der Iran-Konflikt bewegt sich in Richtung Deeskalation. Beide Seiten wollen das Thema energieseitig, wirtschaftlich und nicht zuletzt mit Blick auf die US-Innenpolitik abhaken. Theoretisch besteht sogar die Chance auf eine Beruhigung im Ukraine-Konflikt, was die Energiemärkte weiter entspannen könnte. Zwar wäre es für Europa verpönt, direkt von Russland Öl und Gas zu beziehen. Doch wenn Amerika als Zwischenhändler auftritt, wird bei Europas Politikern die wählerfreundliche Kostenentlastung dominieren.

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Konjunkturell bleiben die USA Taktgeber. Das insgesamt stabile Wachstum wird auch konsumseitig über eine fortschreitende Entspannung der Benzinpreise unterstützt. Auch eskaliert der Zollstreit mit China nicht erneut. Trump hat abseits verbaler Äußerungen erkannt, dass es zu friedlicher Koexistenz keine Alternative gibt.

Und KI? Nach der Euphorie kehrt Realität ein, die jedoch auf Stabilität gebaut ist. Grundsätzlich zeigen hohe Auftragsbestände und Investitionen von mehr als einer Billion US-Dollar 2027, dass kein Ende der virtuellen Realität droht. Die Demokraten mögen Rechenzentren, Energieverbrauch und gesellschaftliche Folgen kritisch betrachten. Massive regulatorische Eingriffe, die milliardenschwere Investitionen entwerten, Wachstum beschädigen, dem KI-getriebenen Aktienmarkt den Stecker ziehen und - nicht zuletzt - dem Systemrivalen China Türen öffnen, erscheinen nach dem Wahlkampf realpolitisch wenig wahrscheinlich. Apropos China, die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia auf Drängen Trumps unterstreicht, dass Amerika seine Führungsrolle bei KI unbedingt behalten will. Ebenso soll Nvidia unter Huang weiter Dreh- und Angelpunkt beim Aufbau einer robusten High-Tech-Infrastruktur Amerikas sein, auch in puncto Finanzierung. Doch werden die politischen Diskussionen über das beispiellose Eingreifen des US-Präsidenten und lange juristische Untersuchungen über die Unternehmensführung für Irritationen sorgen, die zwischenzeitlich auf den Gesamtsektor ausstrahlen.

Chinas Konjunktur-Motor läuft vor allem nur auf dem Export-Zylinder, während die heimische Nachfrage stottert. Überkapazitäten, Immobilienkrise und schwaches Konsumentenvertrauen bremsen. Die Bereitschaft der KP, der Konjunktur mit nennenswerten fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen auf die Sprünge zu helfen, ist offensichtlich gering. Und Zukunftsindustrien wie Halbleiter, Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und erneuerbare Energien entfalten noch keine kompensierende Wirkung. Hinzu kommt ein bremsender Sozialismus. Im Vergleich machen die Schwellenländer ex China, die der Marktwirtschaft näherstehen, eine bessere Figur.

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In der Eurozone und vor allem Deutschland verläuft die Wirtschaftserholung angesichts von Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben besser, aber nicht befriedigend. Denn staatliche Anschub- ohne private Anschlussfinanzierung lässt keinen nachhaltigen Aufschwung zu. Dafür muss die krankhafte Reformmüdigkeit einer nicht kooperativ arbeitenden Koalition beendet werden. Ohne strukturelle Reformen bei Bürokratie, Energiekosten und Steuern kann ein Wirtschaftspflänzchen nicht groß werden. Und sozialistisches Gedankengut ist nicht die Lösung, sondern der Problemverstärker.

Rohstoffe: Für KI braucht man Kupfer, bei Schulden braucht man Gold

Die Normalisierung der Transite über die Straße von Hormuz sorgt für Preisberuhigung bei Öl und schließlich auch bei Gas. Tatsächlich zeigen Spekulationen auf sinkende Preise am Terminmarkt, dass der Markt auf eine abebbende Gefährdungslage setzt.

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Sobald sich Bedenken vor einem Ende des KI-Booms legen, wird das Szenario für Industriemetalle wieder optimistischer. Der Metallhunger bleibt wegen des voranschreitenden Ausbaus von Rechenzentren, Stromnetzen und Energieinfrastruktur nachhaltig bestehen, während neue Förderkapazitäten nur schleppend (wenn überhaupt) hinzukommen und daher das Angebot begrenzen. Insbesondere bei Kupfer droht eine Verschärfung des strukturellen Angebotsdefizits in den kommenden Jahren. Unter Kursschwankungen ist auch Silber als Industriemetall in Elektronik, E-Autos, Photovoltaik, Medizintechnik und KI-Infrastruktur attraktiv.

Der Kurssturz bei Gold von rund 30 Prozent vom Allzeithoch Ende Januar ist kein Ruhmesblatt für die vermeintlich sicherste Anlageform der Welt. Doch nach dem Auslaufen der Liquiditätsbeschaffung durch Goldverkäufe wird die weltweit steigende Staatsverschuldung erneut zum gewichtigen Argument für das Edelmetall. Denn je größer die Schuldenberge, desto größer auch die Inflationstoleranz, um ihnen Herr zu werden. Hinzu kommt die anhaltende Verschiebung der Währungsreserven. Vor allem Schwellenländer reduzieren ihre Abhängigkeit von US-Staatsanleihen auch aus geopolitischen Gründen. Internationale Notenbanken stocken deshalb ihre Goldreserven weiter auf, die inzwischen den höchsten Stand seit 1967 erreicht haben. Damit sind sie mittlerweile höher als zum Ende des Goldstandards 1973, den US-Präsident Nixon damals verkündet hatte. So erhält Gold wieder die höheren Weihen.

Geldpolitik : Inflation runter, Zinsdruck raus

Ab spätestens Frühjahr 2027 fallen die kräftigen Öl- und Gaspreissteigerungen aus dem Vorjahresvergleich heraus und es kommt sogar zur Energiepreis- Deflation . Sinkende Inflationserwartungen sind für Fed & Co. dann Anlass, zinserhöhungspolitisch Milde walten zu lassen.

Selbst eine noch stattfindende Anhebung der Fed im Dezember im Extremfall um 0,5 Prozentpunkte wäre kein aggressiver Straffungszyklus. Sie würden im Wesentlichen die vorsorglichen Zinssenkungen von Kevin Warshs Vorgänger Jerome Powell aus dem Vorjahr zurücknehmen. Insgesamt nähert sich der amerikanische Zinserhöhungszyklus seinem baldigen Höhepunkt. Es mag aktuell verwegen klingen, aber in der zweiten Jahreshälfte 2027 könnte es beginnend in den USA nach Zinssenkungsphantasie riechen.

Für die Bank of Japan erwarten die Finanzmärkte nur sehr begrenzte geldpolitische Straffungen. Die dramatische Staatsverschuldung muss finanziert werden. Der bisherige lender of last resort bleibt auch zukünftig das ultimative Rettungsnetz. Damit wird Japan über Yen Carry-Trades auch weiter die wichtige Funktion einer Liquiditätsmaschine innehaben.

Mit Blick auf Inflationsentspannungen wird ebenfalls die EZB von deutlichen Konjunktur- und Finanzstabilität schädigenden Zinserhöhungen Abstand nehmen. Damit hat sie auch das schwierige europäische Superwahljahr 2027 mit der Präsidentschaftswahl in Frankreich sowie der Parlamentswahl in Italien im Auge. Der mutmaßlich neue EZB-Chef Pablo Hernández de Cos gilt hinter vorgehaltener Hand als wohlmeinender Pragmatiker.

Währungen: Volatiler Seitwärtstrend

Der zinspolitische Gleichschritt von Fed und EZB spricht zunächst eher für eine Seitwärtsbewegung des Euros gegenüber Dollar. Zwischenzeitliche Spekulationen, ob zuerst die Fed in der zweiten Jahreshälfte Zinssenkungen ins Visier nimmt, sorgen allerdings für höhere Schwankungsbreiten. Auch mit Blick auf die französischen Wahlen im April und Mai 2027 ist mit nervösen Währungsschwankungen zu rechnen. Aufgrund der populistischen Wahl-Kandidaten, die Reformen ablehnen, dafür noch mehr Staatswirtschaft bejahen, kommt in der Pariser Schuldendebatte die Kuh nicht vom Eis.

Im Extremfall wäre die EZB gezwungen, mit neuen Anleihekäufen jede von Frankreich ausgehende Euro-Schuldenkrise zu verhindern. Mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) liegt das passende Werkzeug immer in der Schublade. Diese Scheinlösung der EZB würde jedoch nicht nur in Frankreich, sondern in jedem EU-Land die Anreize für dringend notwendige Strukturreformen, die das Wachstum fördern, torpedieren. Einer weiteren Euro-Schwäche würde dann Vorschub geleistet.

Anleihen: Der Kurshebel zählt, nicht der Kupon, der von der Inflation aufgefressen wird

Anleihen kauft man, wenn die Renditen oben sind: Da wir uns aufgrund sinkender Energiepreise und Inflationserwartungen in der Gegend des Renditegipfels mit anschließendem Abstieg befinden, gehören Staats- und Unternehmensanleihen ins Depot. Und je länger die Laufzeit, desto größer der Kurshebel, wenn die Renditen nachgeben. Dieser ist entscheidend für die Performance, denn vom laufenden Zinsertrag bleibt nach Inflation kaum etwas übrig, wenn überhaupt.

US-Aktienmarkt: Mehr KI-Selektion und Aktienbreite

US-Aktien bleiben dank ihrer Innovationskraft auch weiterhin die Tonangeber der Weltbörsen. Allerdings wird die Einseitigkeit von KI nicht zurückkehren, zumal mit noch höheren Rekord-Investitionssummen der Hyperscaler von über einer Billion US-Dollar 2027die kritischen Fragen nach Profitabilität nicht weniger werden. Doch des einen Leid ist des anderen Freud. Zulieferer von KI-Infrastruktur bleiben Hauptprofiteure der massiven Investitionen und sind nach Abschluss der jüngsten Korrektur ohnehin wieder günstiger. Unternehmen in den Bereichen z.B. Stromnetze und -erzeugung, Kühltechnik sowie der gesamten Infrastruktur von Rechenzentren bieten Potenzial für relative Stärke.

Ohnehin geht KI an Land. Der KI-Zyklus geht in die nächste Phase über, bei der der Anlegerfokus auf Unternehmen fällt, die KI erfolgreich in bestehende Geschäftsmodelle integrieren und daraus messbare Produktivitäts- und Gewinnsteigerungen erzielen.

Das dürfte sich vor allem in wissens- und prozessintensiven US-Branchen wie Industrie, Pharma und Biotechnologie, Software, Cybersecurity und Finanzdienstleistungen niederschlagen. Das sorgt für mehr amerikanische Aktienmarktbreite und damit mehr Stabilität. Wegen der hohen Konzentration des US-Leitindexes auf wenige große Technologieunternehmen muss sich dies jedoch nicht unmittelbar in einer steigenden Indexentwicklung niederschlagen. Tatsächlich könnte eine begrenzte Kursdynamik der bisherigen Schwergewichte die Gesamtindizes zunächst bremsen, selbst wenn zahlreiche andere Unternehmen eine überdurchschnittliche Performance erzielen. Umso wichtiger ist eine aktive Branchen- und Titelselektion.

Aktien aus Europa und Deutschland: Oldies, but Goldies

Europa mag zwar nicht den Glamour-Faktor von KI haben, dafür aber viel Substanz. Zunächst spielt Export-Europa die stabile Weltkonjunktur in die Karten, die von niedrigeren Energiepreisen im kommenden Jahr zusätzlichen Rückenwind erhält.

Sicher hat Europa mit (wirtschafts-)politischen Problemen zu kämpfen. Unsere Standortbedingungen sind im Vergleich zu anderen Ländern nicht attraktiv. Die Sonderkonjunktur deutscher Aktien im Frühjahr 2025, als nach der Bundestagswahl Reformhoffnung aufkam, zeigt welche theoretischen Möglichkeiten in europäischen und deutschen Aktien stecken, wenn hier praktisch angepackt würde. Diese Bringschuld wurde bislang nicht erbracht. Unabhängig davon sind Europas und Deutschlands Unternehmen mobil und suchen sich die besten Standorte aus, um ihre Talente zu nutzen.

Dabei profitieren auch sie von der KI, die in die Anwendung geht. Einerseits liefert Europas vermeintlich langweilige Old Economy (Maschinenbau, Elektrotechnik, Infrastruktur, Transport) das Fundament, ohne das die KI ihre PS nicht auf die Straße bringen kann. Andererseits steigert industrielle KI die Wettbewerbsfähigkeit unserer Vorzeigebranchen durch verbesserte Produktivität und Effizienz.

Günstige Kreditbedingungen helfen besonders zinssensitiven Branchen im deutschen Mittelstand. Zudem ist der MDAX mit deutlichem Abschlag zu seinem 20-Jahres-Durchschnitt bewertet, was für Nachholpotenzial spricht.

Big Europe hingegen ist kein Schnäppchenmarkt mehr. Die Bewertungen liegen wieder ungefähr auf historischen Durchschnittsniveaus. Immerhin sprechen die Risikoprämien gegenüber Anleihen im internationalen Vergleich weiterhin für europäische Aktien. Der Investment-Case lautet nicht mehr „billig“, sondern vernünftig bewertet, gut aufgestellt und mit Gewinnmomentum ausgestattet.

Darüber hinaus heißt Europas Trumpfkarte Vielfalt. Neben Industrieunternehmen bleiben Banken mit verbesserter Profitabilität und Aktienrückkäufen sowie Qualitätstitel aus dem Gesundheitssektor interessant.

Zudem wird auch 2027 wieder ein grundsätzlich guter Dividendenjahrgang, selbst wenn es in der Autobranche zu Kürzungen kommt. So setzen große Kapitalsammelstellen und Pensionskassen Unternehmen unter Druck, möglichst ausschüttungsstark zu bleiben. Vergleicht man die Renditen des reinen Kurs-DAXmit dem bekannteren Performance-DAX, der Ausschüttungen einrechnet und Wiederanlage unterstellt, erkennt man die langfristig hohe Attraktivität des Dividendeneffekts als Zinseszinseffekt. Und der DAX ist sicher nicht die Spitze des Dividenden-Eisbergs.

Japan: Effizienz und KI-Fantasie zu fairem Preis

Für japanische Aktien bleiben die Entflechtung der Großkonglomerate und die damit verbesserte Kapitaleffizienz und steuerliche Entlastungen ein wichtiger Aktien-Aktivposten. Politisch sorgt die klare Mehrheit von Premierministerin Sanae Takaichi für Stabilität, mit der sich Konjunkturmaßnahmen auch mit noch mehr Schulden gut umsetzen lassen. Da die Geldpolitik der Bank of Japan sich nur schrittweise normalisiert, stellt sie keine ernsthafte Bedrohung dar. Hinzu kommt der KI-Trend. Als High-Tech-Standort mit starken Halbleiter-, Automatisierungs- und Elektronikkonzernen profitiert Japan vom robusten KI-Investitionsboom. Nach der jüngsten Kurskorrektur ist hier viel Bewertungsfantasie entwichen. Im historischen Vergleich sind japanische Aktien wieder durchschnittlich bewertet. Das macht sie als Depotbeimischung weiterhin interessant. Für Euro-Anleger kommt als Handicap allerdings die strukturelle Yen-Schwäche hinzu.

Schwellenländer: Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen

Aufgrund zurückhaltender Zinspolitik der Fed können die Schwellenländer wirtschaftlich und an den Börsen wieder aufatmen. Der Druck auf ihre Währungen lässt 2027 nach, was Kapitalflucht nach Amerika bremst und Zuflüsse erhöht.

Fundamental bleiben die Gewinnperspektiven auf 12-Monats-Sicht überzeugend. Taiwan und Südkorea sind aus der Halbleiter-Wertschöpfungskette nicht wegzudenken und profitieren trotz aller kurzfristigen Querschläger langfristig vom weltweit fortgeführten KI-Ausbau. Trotz unverkennbarer wirtschaftlicher und technologischer Stärken verhindern hausgemacht sozialistische Gründe eine Outperformance Chinas. Indische Aktien dürften aufgrund ihrer Abhängigkeit von Öl aus dem Nahen Osten besonders von der Preisentspannung profitieren und setzen ihre Stabilisierung auch wegen des voranschreitenden Umbaus der Wirtschaft fort. Insgesamt machen die Schwellenländer ihre wirtschaftlichen Hausaufgaben. Insgesamt hat sich der ohnehin beträchtliche Bewertungsabschlag der Schwellenländer gegenüber dem Weltaktienmarkt nochmals ausgeweitet. Sie sind günstiger geworden, ohne dass ihre fundamentale Story erkennbar gelitten hätte.

Krypto-Anlagen: Es bleibt spekulativ

Die Vision von Bitcoin & Co. einer Stabilitätsanlage zur Risikostreuung hat sich nicht bewahrheitet. Von dem bisherigen Höhepunkt des Kryptomarktes Ende 2025 mit einer Marktkapitalisierung von 4,2 Bill. US-Dollar hat sich diese zuletzt auf ca. 2,1 Bill. halbiert. Nach einer gründlichen Flurbereinigung durch ein weniger üppiges geldpolitisches Umfeld hinterlässt dabei auch der im US-Kongress gescheiterte Versuch einer verlässlichen Regulierung im Rahmen des CLARITY Acts seine Bremsspuren. Mit einem nun demokratisch dominierten Kongress werden 2027 die Möglichkeiten einer Einigung noch kleiner. Insofern und auch aufgrund der im Vergleich z.B. von Aktien erschwerten Einschätzbarkeit sind Kryptos weiterhin als spekulative Investments zu betrachten.

Fazit für 2027: Weniger Spektakel, dafür mehr Substanz im Depot

Verunsicherungen bei Künstlicher Intelligenz sorgen zwischenzeitlich für Konsolidierungen, die längerfristig gute Kaufgelegenheiten für die soliden „Value-Werte“ der Branche bieten. Der KI-Boom ist nicht zu Ende. Die Massen-Anwendung in allen Sektoren steht erst noch bevor. Daneben stabilisiert sich die Weltwirtschaft mit wachsenden Unternehmensgewinnen auch im zyklischen Bereich. Zudem nähert sich der Zinserhöhungszyklus seinem Höhepunkt mit Senkungsphantasie im zweiten Halbjahr 2027. Die nicht rigoros bekämpfte Inflation hilft den sachkapitalistischen Anlageklassen Aktien und Edelmetallen. Nicht trotz, sondern wegen Kursschwankungen sollten Anleger dem Aktienmarkt treu bleiben, mindestens mit regelmäßigen Ansparplänen. Auch das Altersvorsorgedepot ist attraktiv. Wenn Vater Staat bereit ist, zu geben, sollten Anleger nehmen.

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Nach Abschluss seines betriebswirtschaftlichen Studiums begann Robert Halver seinen beruflichen Werdegang zunächst als Wertpapieranalyst bei der Sparkasse Essen. Anschließend arbeitete er als Analyst und Aktienstratege bei der Privatbank Delbrück & Co in Frankfurt.

2001 wechselte Robert Halver zur Schweizer Privatbank Vontobel. Sein Aufgabenschwerpunkt war die Formulierung der Anlagestrategie der Vontobel Gruppe in Deutschland.

Seit 2008 leitet Herr Halver die Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank AG in Frankfurt. In dieser Funktion ist er auch für die Außendarstellung der Baader Bank tätig.

Robert Halver ist durch regelmäßige Medienauftritte, auf Fachveranstaltungen und Anlegermessen sowie durch Fachpublikationen und als Kolumnist präsent.