Hamas - Gegenwärtige Angriffsrunde auf Israel beendet

Gaza (Reuters) - Nach massivem Beschuss Israels aus dem Gaza-Streifen hat die radikalislamische Hamas die jüngste Angriffswelle für beendet erklärt.

Man betrachte die gegenwärtige Runde der Eskalation für beendet, erklärte ein Kommandeur am Donnerstag in Gaza. Zuvor hatten Palästinenser nach Angaben der israelischen Streitkräfte bis zum Donnerstagvormittag rund 180 Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee habe als Reaktion mehr als 150 Ziele im Gaza-Streifen angegriffen. Die israelische Armee verurteilte die Angriffe, bei denen in Israel rund ein Dutzend Menschen verletzt wurden, als "bedeutsame" Verschärfung des schwelenden Konflikts. Die im Gaza-Streifen herrschende Hamas werde in den kommenden Stunden verstehen, "dass dies keine Richtung ist, in die sie gehen möchte", erklärte ein ranghoher Armeeangehöriger über Twitter. Bis zum Morgen kamen bei den israelischen Vergeltungsangriffen nach palästinensischen Angaben drei Menschen ums Leben.