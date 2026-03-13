DAX23.447 -0,6%Est505.717 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 -1,7%Nas22.105 -0,9%Bitcoin62.402 +0,5%Euro1,1416 ±0,0%Öl103,1 +1,4%Gold5.020 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 BASF BASF11 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt tiefer -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Yen-Stablecoins im Fokus: Wie Japan seine digitale Finanzstrategie ausbaut Yen-Stablecoins im Fokus: Wie Japan seine digitale Finanzstrategie ausbaut
Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hamas: Iran soll Angriffe auf Nachbarstaaten einstellen

15.03.26 05:00 Uhr

GAZA/TEHERAN (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas hat den Iran dazu aufgerufen, die Angriffe auf Nachbarstaaten einzustellen. Die Terrororganisation bekräftigte in einer Mitteilung, Teheran habe das Recht auf israelisch-amerikanische Attacken zu reagieren. Die "Brüder im Iran" sollten jedoch davon absehen, ihre Angriffe auf Nachbarländer fortzusetzen. Seit Beginn des Iran-Kriegs melden die umliegenden Golfstaaten zahlreiche iranische Raketen- und Drohnenangriffe.

Wer­bung

Die Hamas rief die Staaten in der Region auf, "zusammenzuarbeiten, um diese Aggression zu stoppen und die brüderlichen Beziehungen untereinander zu bewahren". Der Iran unterstützte die Hamas jahrzehntelang finanziell und militärisch. Die Hamas unterhält zudem enge Beziehungen zum Golfstaat Katar.

Am 7. Oktober 2023 begann die Terrororganisation das beispiellose Massaker in Israel mit etwa 1.200 Toten und mehr als 250 Verschleppten./rme/DP/zb