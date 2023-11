Hamas übergibt weitere zwölf Geiseln an Rotes Kreuz

Jerusalem/Kairo (Reuters) - Die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas hat im Rahmen der Feuerpause eine weitere Gruppe von Geiseln dem Roten Kreuz übergeben.

Es handele sich dabei um zehn Israelis sowie zwei Ausländer, gab die israelische Armee am Dienstagabend bekannt. Im Gegenzug wurden 30 weitere palästinensische Häftlinge entlassen. Es war die fünfte Gruppe an Geiseln, die seit dem Start der Kampfpause am Freitag freigekommen ist. Insgesamt wurden damit seit Freitag 81 Geiseln an Israel übergeben.

Die am Montag um zwei Tage verlängerte Waffenruhe schien auch den fünften Tag zu halten. Vermittler Katar teilte mit, sich um eine weitere Verlängerung zu bemühen. Für eine weitere Verlängerung der Waffenruhe mit Israel erwägt die Hamas nach eigenen Angaben nun auch die Freilassung männlicher Geiseln.

Die Hamas hat bei ihrem überraschenden Überfall auf Israel am 7. Oktober nach israelischen Angaben etwa 1200 Menschen getötet und 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Danach hatte Israel den Gazastreifen massiv angegriffen. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 15.000 Menschen getötet.

