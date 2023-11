Hamas und Katar bestätigen Verlängerung der Feuerpause im Gaza-Krieg

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas hat eine Verlängerung der Feuerpause im Gaza-Krieg bestätigt. Die Terrororganisation erklärte am Donnerstagmorgen, man habe sich auf einen siebten Tag geeinigt. Demnach wird die Feuerpause zunächst nur für diesen Donnerstag verlängert. Dies bestätigte auch der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed Al-Ansari. Man habe sich darauf geeinigt, die humanitäre Feuerpause um einen weiteren Tag, diesen Donnerstag, zu verlängern "unter den bestehenden Bedingungen". Demnach müssten alle militärischen Aktivitäten in Gaza eingestellt bleiben und die Einfuhr von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen weiter ermöglicht werden.

Das israelische Militär hatte am Morgen unmittelbar vor Ablauf der Frist ebenfalls bekanntgegeben, dass die seit dem vergangenen Freitag geltende Feuerpause weitergehe. "In Anbetracht der Bemühungen der Vermittler, den Prozess der Geiselbefreiung fortzusetzen, und vorbehaltlich der Bedingungen des Abkommens, wird die operative Pause fortgesetzt", teilte die israelische Armee mit. Der Sicherheitsberater der israelischen Regierung, Mark Regev, sagte dem US-Sender CNN, wenn die Hamas zehn israelische Geiseln freilasse, werde die Feuerpause um einen Tag verlängert. Die Frage sei, ob die Hamas dies tun werde./ln/DP/mis