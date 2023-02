Hamburg Commercial Bank steigert Gewinn um mehr als 20 Prozent

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr um 21 Prozent gesteigert. Insgesamt habe die frühere HSH Nordbank nach Steuern 425 Millionen Euro verdient - 74 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor, heißt es in den am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen für 2022. Grund für die Steigerung seien eine höhere Profitabilität im operativen Geschäft und eine gute Entwicklung in der Risikovorsorge gewesen.

HCOB-Chef Ian Banwell kündigte an, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Einerseits werde die Bank dafür in die Belegschaft investieren und andererseits die cloudbasierte IT-Infrastruktur ausbauen. Ende 2022 hatte das Kreditinstitut 868 Vollzeitstellen - 51 weniger als im Jahr zuvor. Die Konzern-Bilanzsumme stieg den vorläufigen Zahlen zufolge um rund fünf Prozent auf 31,8 Milliarden Euro. Das Brutto-Neugeschäft erhöhte sich um 200 Millionen auf 5,6 Milliarden Euro./klm/DP/mis