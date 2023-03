Hamburg: Dreitägiger Warnstreik bei Stadtreinigung und Oper

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi setzt die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst am Freitag in Hamburg fort. Diesmal sind Beschäftigte der Staatsoper und der Stadtreinigung als Teil der zweiten bundesweiten Warnstreikwelle aufgerufen, die Arbeit gleich drei Tage niederzulegen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburg Port Authority (HPA) sollen am Freitag einen Tag streiken. Unabhängig vom öffentlichen Dienst soll der Fährverkehr im Hafen noch bis Samstag (4.00 Uhr) lahmgelegt bleiben. Am Mittwoch hatten bereits Beschäftigte von Kitas und sozialen Einrichtungen gestreikt.

Zum Auftakt des Warnstreiks ist am Freitag um 9.00 Uhr am Gänsemarkt eine Demonstration geplant, zu der Verdi rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Nach Angaben der Stadtreinigung werden von dem Warnstreik wohl die Recyclinghöfe, große Teile der Müllabfuhr, der Sperrmüllabfuhr und der Reinigung sowie die mobile Problemstoffsammlung betroffen sein. Die Hamburger Staatsoper kündigte bereits an, wegen des Warnstreiks den Spielplan zu ändern.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet./klm/DP/zb