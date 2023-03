Hamburg kauft stillgelegtes Heizkraftwerk Moorburg von Vattenfall

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Inflation bleibt hoch: DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen leichter -- Tesla will E-Auto-Preise halbieren -- Merck erhöht Dividende -- Evonik erwartet Gewinnrückgang -- Covestro, Salesforce im Fokus

KION verzeichnet Gewinneinbruch und streicht die Dividende zusammen. MorphoSys stellt präklinische Forschung ein. Volkswagen bündelt europäische Finanz-Töchter in neuer Holding. Vertrag von Lufthansa-CEO Spohr verlängert. GFT Technologies weiter durch Digitalisierungswelle angetrieben. Apple kündigt weitere Milliardeninvestition in Münchner Chip-Zentrum an. Plug Power bleibt in den roten Zahlen.