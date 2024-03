Hamburg setzt Gebührenregelung für verspätete Nachtflüge aus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Nachmittag an

Gewinne in New York: S&P 500 am Dienstagmittag stärker

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Heute im Fokus

Druck auf HelloFresh-Management wächst. BNP Paribas will zweistelligen Milliardenbetrag für Dividenden und Aktienrückkäufe aufwenden. Kupferpreis zieht an nach Produktionsdrosselung in Chinas Hütten. BP und Adnoc legen Übernahme von Newmed Energy auf Eis. EU-Parlament gibt grünes Licht für KI-Gesetz. Elon Musk zu Besuch in Grünheide.