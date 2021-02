Hamburg verschärft Maskenpflicht

HAMBURG (dpa-AFX) - Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und des vermehrten Auftretens von Virus-Mutanten wird Hamburg die Maskenpflicht weiter verschärfen. Generell müsse davon ausgegangen werden, dass spätestens ab dem Wochenende an allen Orten der Stadt, an denen Abstände nicht eingehalten werden können, Masken getragen werden müssen, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag./fi/DP/mis