Hamburg: Warnstreiks bei Stadtreinigung und Port Authority

HAMBURG (dpa-AFX) - Mit Warnstreiks bei Stadtreinigung und Port Authority (HPA) geht der Arbeitskampf im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes nun auch in Hamburg in die heiße Phase. Insgesamt mehr als 5000 Tarifbeschäftigte hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, am Freitag ganztägig die Arbeit niederzulegen. Die Mitarbeiter der Stadtreinigung sollen (ab 7.00 Uhr) vom Recyclinghof Harburg in einer Demonstration zu einer Kundgebung am Harburger Binnenhafen ziehen, die Mitarbeiter der Hafenbehörde (ab 6.30 Uhr) vom HPA-Betriebsgelände zum Bahnhof Veddel. Anschließend (ab 8.00 Uhr) sollen auch sie an der Kundgebung im Binnenhafen teilnehmen.

In der Hansestadt sind laut Verdi rund 45 000 Beschäftige von den Tarifverhandlungen betroffen - neben den rund 3200 bei Stadtreinigung und etwa 2000 bei der HPA unter anderem auch rund 18 000 Beschäftigte in den Krankenhäusern und etwa 6500 in den Elbkinder-Kitas. Sie sind ab Montag zu Warnstreiks aufgerufen. Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten./fi/DP/zb