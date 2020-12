Hamburger Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Skandal setzt Arbeit fort

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum Cum-Ex-Skandal setzt am Freitag (16.00 Uhr) seine Arbeit mit Organisatorischem und Planungen fort. In der zweiten Sitzung des Gremiums geht es unter anderem um einen Antrag auf Aktenvorlage, die Auswahl und Ausstattung des Arbeitsstabes sowie die zu benennenden Fraktionsmitarbeiter. Konstituiert hatte sich der Ausschuss am 6. November. Den Vorsitz führt der SPD-Abgeordnete Mathias Petersen, zum Schriftführer wurde der CDU-Rechtsexperte Richard Seelmaecker bestimmt.

Der Ausschuss soll den Vorwurf der möglichen Einflussnahme führender SPD-Politiker auf die steuerliche Behandlung der in den Skandal verwickelten Hamburger Warburg-Bank klären. CDU, Linke und die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein hatten ihn gemeinsam beantragt. Hintergrund sind Treffen des damaligen Bürgermeisters und heutigen Bundesfinanzministers Olaf Scholz 2016 und 2017 mit dem Warburg-Miteigentümer Christian Olearius, gegen den damals Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften liefen./klm/DP/zb