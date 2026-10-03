DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 12,18 +4,7%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 75.366 +0,3%Euro 1,1253 ±0,0%Öl 102,3 -0,1%Gold 4.138
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Hamburgs Finanzsenator fordert vom Bund Begrenzung der Sozialkosten

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel hat vom Bund umgehend ein Ende der rasant steigenden Kosten im Sozialbereich verlangt. Um den Sozialstaat zu erhalten, müsse der dramatische Kostenanstieg unverzüglich begrenzt werden, sagte der SPD-Politiker in einem Interview des "Hamburger Abendblatts". "Sonst können die deutschen Städte in den nächsten Jahren kollektiv Konkurs anmelden und werden gezwungen sein, immer mehr freiwillige Leistungen einzustellen." Auch die SPD im Bund müsse begreifen, dass es ohne eine Begrenzung des Kostenanstiegs nicht gehe. "Dabei ist es mittlerweile schon fünf nach zwölf."

Werbung

Mit Blick auf eine mögliche linke Regierende Bürgermeisterin in Berlin und Hamburgs Status als Geberland im Länderfinanzausgleich warnte Dressel: "Wir stehen zur föderalen Solidarität auch als Geberland. Das ist aber keine Einbahnstraße und darf kein Blankoscheck für einzelne Nehmerländer sein." Aber klar sei auch: "Da helfen keine Drohgebärden, vor allem nicht aus Bayern, sondern ein ehrlicher Kassensturz in Berlin", sagte Dressel. Das werde bei der anstehenden, schwierigen Regierungsbildung in der Hauptstadt./klm/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.