Hammer Fiber Optics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Hammer Fiber Optics hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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