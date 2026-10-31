Hammer Fiber Optics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Hammer Fiber Optics hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hammer Fiber Optics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hammer Fiber Optics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Hammer Fiber Optics Aktie News
Hammer Fiber Optics Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hammer Fiber Optics nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.