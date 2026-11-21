Hampidjan hf Inhaber-Akt gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Hampidjan hf Inhaber-Akt hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 ISK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 ISK je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,57 Prozent zurück. Hier wurden 11,99 Milliarden ISK gegenüber 13,26 Milliarden ISK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
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