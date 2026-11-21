Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,57 Prozent zurück. Hier wurden 11,99 Milliarden ISK gegenüber 13,26 Milliarden ISK im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 ISK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 ISK je Aktie in den Büchern standen.

Hampidjan hf Inhaber-Akt hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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