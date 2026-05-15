Hana Pharm zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Hana Pharm veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 565,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 245,00 KRW erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62,26 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 57,48 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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